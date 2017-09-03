КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы

Северная Корея официально объявила об успешном испытании водородной бомбы. Соответствующее заявление прозвучало в воскресенье, 3 сентября, в эфире Центрального телевидения КНДР, передает ТАСС.

Данный боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Утечки радиации во время испытаний не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию, ведущуюся южнокорейским телеканалом YTN и японским NHK.

Ранее 3 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о разработке новой водородной бомбы, которую можно использовать как боеголовку для МБР. Бомбу представили во время посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном Института ядерных разработок. Отмечалось, что мощность боезаряда может достигать сотен килотонн, а все его компоненты производятся на территории страны.

В этот же день южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщило, что в КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. В Сеуле предположили, что это связано с ядерным испытанием. В связи с этим президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил экстренно созвать Совет национальной безопасности, а военные республики повышают уровень боевой готовности.

В свою очередь глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что Токио по дипломатическим каналам выразил Пхеньяну протест из-за испытаний, назвав их «абсолютно непростительными». «Мы намерены координировать свои действия с соответствующими странами в целях срочного созыва Совета безопасности ООН», — приводит слова японского министра РИА Новости.