Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы

Администрация президента Южной Кореи заявила, что не рассматривает вопрос о размещении в стране ядерного оружия США. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает агентство Ёнхап.

«Мы никогда не считали, что должны размещать у себя ядерные активы США», — сказал представитель администрации на условиях анонимности. — «Мы уважаем глобальный режим нераспространения и продолжаем выстраивать свою политику в этих рамках».

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Ранее в местных СМИ прошла информация, что вопрос о размещении американского ядерного оружия на Корейском полуострове обсуждался в ходе визита министра обороны Южной Кореи Сон Ён Муна в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Сообщалось, что Мун будто бы намекнул на такую возможность.

30 августа президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР не приведут к решению северокорейской проблемы. Он назвал официальный Пхеньян «вымогателями, которым платят деньги уже 25 лет».

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от военных разработать план наступления на случай вооруженного конфликта с КНДР. По его словам, Вооруженные силы Южной Кореи должны быть в состоянии быстро перейти в наступление в случае, если Северная Корея совершит провокацию, «перейдет черту» или совершит нападение на Сеул.

В ночь на 29 августа КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2».