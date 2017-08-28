Лидер Южной Кореи потребовал разработать наступательную стратегию против КНДР

Пханмунджом, граница между КНДР и Республикой Корея

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от военных разработать план наступления на случай вооруженного конфликта с КНДР. Об этом сообщает «Ёнхап».

«Я решительно настаиваю на реформировании военных структур, которые должны соответствовать требованиям современной войны», — заявил президент на совещании с высшими военными чинами страны.

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По его словам, Вооруженные силы Южной Кореи должны быть в состоянии быстро перейти в наступление в случае, если Северная Корея совершит провокацию, «перейдет черту» или совершит нападение на Сеул.

17 августа южнокорейский лидер рассказал, где проходит черта, за которой отношения Сеула и Пхеньяна кардинально изменятся. «Я могу предположить, что КНДР пересечет "красную линию", если вновь запустит свои межконтинентальные баллистические ракеты и разместит на них ядерные боеголовки», — пояснил Мун.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничения против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.