Южная Корея прочертила для Северной «красную линию»

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, где проходит черта, за которой отношения Сеула и Пхеньяна кардинально изменятся. Его слова цитирует Reuters.

«Я могу предположить, что КНДР пересечет "красную линию", если вновь запустит свои межконтинентальные баллистические ракеты и разместит на них ядерные боеголовки», — пояснил южнокорейский лидер на пресс-конференции по итогам первых ста дней своего правления.

Ранее Мун неоднократно призывал Пхеньян «не переходить "красную линию"», но не пояснял, что именно он имеет в виду.

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Отношения между двумя Кореями остаются практически замороженными на фоне повышенной напряженности, вызванной серией ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничени против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон это предложение проигнорировал.