Мир
 

Южная Корея прочертила для Северной «красную линию»

Перейти в «Мою Ленту»
Мун Чжэ Ин
Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, где проходит черта, за которой отношения Сеула и Пхеньяна кардинально изменятся. Его слова цитирует Reuters.

«Я могу предположить, что КНДР пересечет "красную линию", если вновь запустит свои межконтинентальные баллистические ракеты и разместит на них ядерные боеголовки», — пояснил южнокорейский лидер на пресс-конференции по итогам первых ста дней своего правления.

Ранее Мун неоднократно призывал Пхеньян «не переходить "красную линию"», но не пояснял, что именно он имеет в виду.

Отношения между двумя Кореями остаются практически замороженными на фоне повышенной напряженности, вызванной серией ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничени против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон это предложение проигнорировал.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
КНДР отвергла предложения Южной Кореи о переговорах
Трамп и Мун Чжэ Ин назвали КНДР растущей угрозой для большей части мира
Северную Корею заподозрили в очередном ракетном пуске
Последние новости
В МТС прокомментировали намерение абонента взыскать 30 миллиардов рублей
Google купил белорусский стартап в сфере искусственного интеллекта
«Коммунистам России» потребовалась помощь медиков на четвертый день голодовки
Открыто новое состояние вещества
Десятилетняя девочка из Индии родила после судебного запрета на аборт
В Нью-Йорке установили статую Трампа
Оставленный в машине на жаре двухлетний мальчик умер в Австрии
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Всюду Гитлер

Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
13:58Сегодня

Десятилетняя девочка из Индии родила после судебного запрета на аборт

13:49Сегодня

В Нью-Йорке установили статую Трампа

14:05Сегодня

В ЮАР сознательные водители заблокировали уехавшего с места ДТП лихача

Мир00:0214 августа

Гори, гори ясно

Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
13:30Сегодня

Ультраправый советник Трампа назвал американских нацистов клоунами

13:09Сегодня

В Германии из-за британской авиабомбы эвакуировали 20 тысяч человек

13:39Сегодня

Оставленный в машине на жаре двухлетний мальчик умер в Австрии

Мир00:01 8 августа

За пригоршню шишек

Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
20:2716 августа

Британцы и американцы отвергли обвинения в поставках химоружия в Сирию

12:51Сегодня

Саудовская Аравия пустит катарцев на хадж в Мекку

19:3316 августа

Пресс-службу Белого дома временно возглавила 28-летняя пиарщица-модель

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
«Коммунистам России» потребовалась помощь медиков на четвертый день голодовки
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Наталья Поклонская«Кощунственно сравнивать Гитлера и Ленина»
Чем рискуют российские депутаты
Оперу «Царская невеста» покажут в парке Серпухова
Трое мужчин пострадали в конфликте со стрельбой в Одинцове
Убойные шишки
Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации
Все материалы
Мир
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Десятилетняя девочка из Индии родила после судебного запрета на аборт
В ЮАР сознательные водители заблокировали уехавшего с места ДТП лихача
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и видят в России союзника
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
В Николаеве из-за возбудителя холеры запретили купаться и ловить рыбу
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Украинский журналист рассказал о поддержке Лукашенко «Оранжевой революции»
В Генпрокуратуре Украины заявили о срыве процесса над Януковичем
Киев заявил о начале вещания украинских каналов на Крым
Госадвокат отказался защищать Януковича в суде
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Половина россиян сочла процесс над Улюкаевым показательным
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Русский Инвестиционный Альянс»
Россияне налегли на шоколад
ЦБ не представил доказательств законности ввода временной администрации в «Югру»
ПФР начал оказывать госуслуги с использованием ФРИ
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
В МТС прокомментировали намерение абонента взыскать 30 миллиардов рублей
Google купил белорусский стартап в сфере искусственного интеллекта
Китай предложил России поучаствовать в строительстве новой АЭС
Эксперт рассказал о темпах подорожания пива в России
Чиновники предложили новые поблажки для крупного бизнеса
Доля внеплановых проверок бизнеса в России выросла до 75 процентов
Все материалы
Силовые структуры
Алексей УлюкаевДва лимона, нефть, Гоа
За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Замглавы Специального летного отряда «Россия» арестован по делу о хищениях
В Москве задержали мужчину при попытке продать трех женщин за 250 тысяч рублей
Убийцу автора фразы «Работайте, братья!» осудили на 17 лет
Руководящий сотрудник военкомата Москвы осужден за получение 12 взяток
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Пост главы НАСА предрекли стороннику колонизации Луны американцами
Открыто новое состояние вещества
Представлен самый дорогой смартфон Nokia
Найден эффективный способ раннего обнаружения рака
Все материалы
Спорт
Conor McGregor«Он огреб по полной, его самолюбие пострадало»
Конор Макгрегор — нытик и лжец?
Фигуристку Медведеву номинировали на звание лучшей спортсменки года
«Спартак» согласился платить три миллиона евро в год нападающему «Милана»
Число трофеев Зидана во главе «Реала» оказалось равным числу поражений
«Реал» установил рекорд результативности среди клубов пяти сильнейших лиг Европы
«Реал» во второй раз обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании
Месси назвал Рамоса сукиным сыном в ответ на провокацию во время Суперкубка
Все материалы
Культура
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Утратили Веру
Какими фильмами запомнится скончавшаяся 16 августа Вера Глаголева
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
Названо место похорон Веры Глаголевой
Схвативший Тейлор Свифт за ягодицы диджей посетовал на разрушенную карьеру
Съемки «Дэдпула 2» возобновили через два дня после смерти актрисы-каскадера
Украинские зрители ужаснулись переводу «Моей прекрасной няни»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Порногигант предложил выкупить секс-видео с мамой школьного хулигана
В сети поделились самыми бредовыми именами из списка контактов
Русский «Доктор Хаус» заставил россиян возненавидеть отечественное телевидение
Первый канал закрыл проект Юлии Меньшовой «Наедине со всеми»
Все материалы
Ценности
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Рианна увековечила свой образ в носках
Hermes представил буковые лонгборды за три тысячи долларов
Incanto накормил сладостями полуголых моделей с оружием в руках
Певец The Weeknd разработал дизайн кимоно для Puma
Французы провозгласили синий новым черным
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Названы самые дешевые для российских туристов страны
Более 800 россиян пожаловались на заражение вирусом Коксаки в Турции
Пассажирка потребовала от авиакомпании 300 тысяч долларов за испорченное платье
Акула укусила за пятку туриста на Пхукете
Определены десять популярных направлений отдыха на бархатный сезон
Все материалы
Из жизни
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Влюбленный китаец накормил лапшой пять тысяч прохожих
Собака помогла прогнать медведя из туристического лагеря на Аляске
В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей
Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley
Все материалы
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
Машины, которые не угонят
Какие машины не пользуются спросом у угонщиков
Невозможно короткие автомобили
Как бы выглядели машины, если бы у них была всего одна ось
До сингулярности подбросишь?
Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d
В США выставили на аукцион Corvette в виде кучки пепла
Новый Bentley Continental получит «робот» от Porsche
Новый родстер BMW раскрыли за день до премьеры
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы