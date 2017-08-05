Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает Reuters.

Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

Членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из КНДР на своей территории и инвестировать в проекты с северокорейскими компаниями.

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Предложение ввести новые санкции против Северной Кореи поступило из США. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон данное предложение проигнорировал.