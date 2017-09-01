Путин назвал давление на КНДР «путем в никуда»

Ситуацию на Корейском полуострове нужно решать с помощью диалога без выдвижения предварительных условий. Об этом написал президент России Владимир Путин в своей статье «БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнёрства», размещенной на сайте Кремля.

«Ситуация на Корейском полуострове в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта. По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен», — отметил Путин в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Китае.

Материалы по теме Что ответит Пхеньян Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове

Российский лидер выразил уверенность, что данную проблему нужно решать с помощью диалога между всеми заинтересованными сторонами без провокаций и давления. «Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда», — считает Путин.

29 августа КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2».

В Пхеньяне назвали этот пуск прелюдией к нанесению удара по американскому острову Гуам. Президент США Дональд Трамп позднее заявил о бесполезности разговоров с Северной Кореей. Совбез ООН признал ракетные испытания КНДР угрозой мировому сообществу.