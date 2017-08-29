КНДР запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила очередную ракету в сторону Японского моря. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK утверждает, что официальный Токио предупредил жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности и приказал гражданам принять меры предосторожности в связи с запуском .
Отмечается, что ракета неопределенного типа пролетела мимо территории Японии.
В субботу 26 августа, с побережья Северной Кореи в сторону Японского моря вылетели несколько ракет малой дальности. Один снаряд взорвался практически сразу после старта, еще два пролетели около 250 километров. Позднее в Тихоокеанском командовании ВС США уточнили, что данные пуски не несли угрозы для территории Америки или Гуама.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи сообщил о подготовке в КНДР очередного ядерного испытания. Предположительно, Пхеньян планирует провести подземный ядерный взрыв.