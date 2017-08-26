КНДР запустила несколько ракет в Японское море

КНДР в субботу, 26 августа, запустила несколько «ракет неопределенного типа» в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По утверждению южнокорейских военных, неопознанные снаряды пролетели около 250 километров в северо-восточном направлении.

Материалы по теме Бомбанет? Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 5 августа Совбез ООН в ответ на запуск принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна.

8 августа КНДР объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. Сообщалось, что, в случае получения приказа от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Два дня спустя Ким Чен Ын обещал повременить с ударом.