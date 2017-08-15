Ким Чен Ын пообещал «глупым янки» повременить с ударом по Гуаму

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал повременить с ударом по острову Гуам. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

«Он сказал, что американские империалисты сами суют голову в петлю, начав безрассудный военный конфронтационный шантаж. Он добавил, что понаблюдает некоторое время за поведением глупых янки, которые бессмысленно тратят каждую минуту своей жалкой участи», — приводит агентство слова лидера КНДР.

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По словам Ким Чен Ына, он хочет посоветовать США, которые «создают опасность и неразбериху на Корейском полуострове», взвесить все плюсы и минусы от конфликта с Северной Кореей, а также подумать, «для какой стороны нынешняя ситуация является наиболее неблагоприятной».

14 августа северокорейский лидер проверил готовность северокорейских военных к нанесению удара по США, армейское руководство предоставило ему план удара по американской базе на тихоокеанском острове Гуам.