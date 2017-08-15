Ким Чен Ын ознакомился с планом удара по США

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал готовность северокорейских военных к нанесению удара по США, армейское руководство предоставило ему план удара по американской базе на тихоокеанском острове Гуам. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Associated Press.

Отмечается, что северокорейский лидер посетил штаб-квартиру стратегических сил Корейской народной армии. Он похвалил военных и призвал Вашингтон «принять верное решение и продемонстрировать, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить военное столкновение».

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11 августа президент США Дональд Трамп предостерег лидера КНДР от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любой другой военной агрессии. «Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении территории США, он очень скоро пожалеет об этом», — сказал он. При этом глава Белого дома понадеялся, что ситуацию с КНДР получится разрешить мирными путями.

Совбез ООН 5 августа принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Северной Корее запрещается экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

В КНДР заявили, что 3,5 миллиона жителей Северной Кореи пожелали вступить или вернуться в армию для борьбы с Соединенными Штатами.