Трамп предостерег Ким Чен Ына от удара по США

Президент США Дональд Трамп предостерег лидера КНДР Ким Чен Ына от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любому другому месту на территории страны. Об этом он заявил в пятницу, 11 августа, на пресс-конференции на своем гольф-курорте в Нью-Джерси, сообщает CNBC.

«Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории США либо наших союзников, он действительно пожалеет об этом, и он пожалеет об этом очень скоро», — сообщил Трамп журналистам.

Ранее в пятницу Трамп объявил о готовности к военным действиям против КНДР. «Военные средства решения [конфликта] на месте и полностью готовы к бою на случай, если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын найдет другой путь», — написал он в своем Twitter.

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10 августа президент США заявил, что Пхеньян должен «очень, очень нервничать», даже если только подумает напасть на Соединенные Штаты или их союзников. При этом он отметил, что его обещание ответить Пхеньяну «огнем и яростью» возможно, было недостаточно жестким.

Двумя днями ранее Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера КНДР Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

2 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не желает враждовать с Северной Кореей и не несет ей угрозы, но в то же время вынужден отвечать на действия Пхеньяна.

