Трамп порекомендовал КНДР «сильно нервничать» из-за угроз обстрелять Гуам

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР должна «очень, очень нервничать», даже если только подумает напасть на Соединенные Штаты или их союзников. Об этом американский лидер заявил на встрече с командой по национальной безопасности в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, передает Reuters.

«Северной Корее лучше взять себя в руки, или ее ждут такие проблемы, с какими мало какие страны сталкивались», — заявил Трамп. При этом он отметил, что его обещание ответить Пхеньяну «огнем и яростью» возможно, было недостаточно жестким.

Хозяин Белого дома уклонился от ответа о возможном превентивном ударе по КНДР в случае опасности ядерной атаки со стороны Пхеньяна. «Мы посмотрим, что произойдет», — заявил он.

8 августа Пхеньян заявил о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера КНДР Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

В ночь на вторник КНДР пригрозила принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.