Маккейн отказался верить угрозам Трампа в адрес КНДР

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что президенту США Дональду Трампу не следует выступать с угрозами в адрес Северной Кореи, если он не готов претворять озвученное в жизнь. Об этом он рассказал радиостанции KTAR.
По мнению Маккейна, американский президент не сможет, как обещал, ответить КНДР «огнем и яростью» в том случае, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке. «Это классический Трамп, который все преувеличивает», — считает сенатор.
«Если ты утверждаешь, что планируешь что-то сделать, ты должен быть способен воплотить это в жизнь. Я не уверен в том, что он готов действовать», — добавил Маккейн.
Он также допустил, что заявления Трампа могут носить лишь демонстративный характер. Также Маккейн полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын на самом деле не готов к полномасштабной войне.
«Я думаю, что этот пухленький вождь в Пхеньяне сумасшедший, но он не готов переступить черту», — сказал Маккейн.
Ранее северокорейские военные заявили о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын. Подобное заявление является реакцией Пхеньяна на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в том случае, если действия Северной Кореи будут угрожать Америке.
В ночь на вторник КНДР пригрозила принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.
5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.