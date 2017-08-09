Трамп пообещал «огненный» ответ КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в том случае, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Reuters.

«КНДР больше не следует угрожать США. Иначе Северная Корея столкнется с такими огнем и яростью, каких еще мир не видел», — сказал Трамп журналистам во время встречи с прессой в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

Материалы по теме Что ответит Пхеньян Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове

В ночь на вторник КНДР пригрозила принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.