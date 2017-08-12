Более трех миллионов жителей КНДР пожелали пойти в армию ради борьбы с США

Порядка 3,5 миллиона жителей Северной Кореи, включая простых работников, членов компартии и солдат, пожелали вступить или вернуться в ряды армии КНДР для борьбы с Соединенными Штатами на фоне обострившегося конфликта между двумя странами. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает Reuters со ссылкой на «Нодон Синмун» — газету ЦК Трудовой партии Северной Кореи.

Отмечается, что число желающих служить в Вооруженных силах народной республики резко возросло после того, как 7 августа «Нодон Синмун» опубликовала материал, осуждающий резолюцию Совбеза ООН, который ужесточил санкции против Пхеньяна.

11 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений против Северной Кореи. Эти меры, по словам американского лидера, станут «очень серьезными».

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В тот же день Трамп предостерег лидера КНДР Ким Чен Ына от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любой другой военной агрессии. «Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории США либо наших союзников, он действительно пожалеет об этом, и он пожалеет об этом очень скоро», — сказал он.

О готовности ударить по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане КНДР объявила 8 августа. Кроме того, там пригрозили пойти на «физические действия» в ответ на ужесточение санкций Совбезом ООН. Новую резолюцию в Пхеньяне назвали «террористическим актом».

Совбез ООН 5 августа принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Северной Корее запрещается экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.