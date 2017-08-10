КНДР запланировала ударить по району американского острова Гуам

Командование Корейской народной армии (КНА) завершит в середине августа работу над планом превентивного удара по району тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

План предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12». Согласно замыслу военных, они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тысячи километра, а затем упасть в воду в 30-40 километров от Гуама.

Как отмечают в Пхеньяне, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также указывается, что после завершения работы над планом КНА представит его верховному главнокомандующему Ким Чен Ыну, который при необходимости может отдать приказ о его реализации.

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Кроме того, командование КНА подвергло критике заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит на угрозы Пхеньяна «огнем и яростью, которой мир никогда не видывал». Как подчеркнули в Пхеньяне, обстоятельный диалог с Трампом, «который лишен разума, невозможен, на него можно воздействовать только силой».

Ранее КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. Также в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.

Совбез ООН 5 августа принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Северной Корее запрещается экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.