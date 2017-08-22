Глава МИД Украины призвал найти ответственных за передачу технологий КНДР

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о непричастности Киева к передаче ракетных двигателей Северной Корее. Об этом он сказал газете The New York Times.
«Как глава МИД Украины и опытный аэрофизик, я хочу сказать, что моя страна не может быть замешана в предоставлении помощи ракетной программе КНДР», — заявил Климкин, добавив, что международное сообщество должно провести расследование, чтобы найти ответственных за передачу технологий.
Он отметил, что «линии производства для этого типа ракет на Украине были прекращены в 1992 году». По его утверждению, любая попытка злоумышленников получить технологии не останется незамеченной правительством Украины.
15 августа генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев допустил, что ракетные двигатели, произведенные в КБ, могли быть скопированы для нужд КНДР. Версию о прямых поставках двигателей Северной Корее он назвал «выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя».
Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».