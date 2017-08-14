Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР

На новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS).

Солидарная оценка экспертов американской разведки и ряда открытых структур (среди которых числится и IISS) состоит в том, что двигатели новой межконтинентальной ракеты, испытанной Пхеньяном, «скорее всего» имеют украинское происхождение, утверждается в публикации.

Предположительно, они разработаны на основе тесного знакомства с конструкцией и технологией жидкостных двигателей, которые применялись на советских баллистических ракетах, разработанных в днепропетровском конструкторском бюро «Южное» и производившихся на заводе «Южмаш». В частности, речь идет о маршевых двигателях с двухкамерными модулями РД-250, ставившихся на ракеты Р-36 (8К67).

«Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос — сколько изделий заполучила КНДР, и помогают ли им украинцы до сих пор. Это очень беспокоит», — прокомментировал ситуацию эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман.

Также сообщается, что исследование, проведенное экспертами ООН в 2011 году, показало, что северокорейская разведка пыталась выкрасть на Украине важную документацию, касающуюся ракетной техники, жидкостных реактивных двигателей, бортовых топливных систем и проектирования космических аппаратов. Источники газеты утверждают, что Пхеньян мог вновь попытаться достать эти материалы после 2014-го, «среди хаоса постреволюционной Украины».

По мнению Эллемана, КНДР просто купила на черном рынке двигатели, документацию к ним, а также «экспертизу» — то есть оплатила труд квалифицированных специалистов, помогавших северокорейским инженерам быстро освоить этот материал. Источники в американской разведке отмечают, что такая вероятность есть, однако подчеркивают, что не располагают свидетельствами причастности к этому официальных лиц из администрации президента Украины Петра Порошенко.

Белый дом отказался официально комментировать эту тему, пишет издание.