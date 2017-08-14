Турчинов назвал провокацией России информацию об украинских двигателях в КНДР

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии КНДР. Об этом он сказал в понедельник, 14 августа, передает пресс-служба СНБО.

«Украина не поставляла ракетные двигатели и ракетные технологии Северной Корее. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах», — заявил Турчинов.

Он добавил, что Киев считает правящий режим Северной Кореи тоталитарным, опасным и непредсказуемым, поддерживает все санкции против этой страны. «Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский», — подчеркнул секретарь СНБО.

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Ранее в этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш». «Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос — сколько изделий заполучила КНДР, и помогают ли ей украинцы до сих пор. Это очень беспокоит», — прокомментировал ситуацию эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман.

13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что наряду с дипломатическими и экономическими мерами Вашингтон готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР. 8 августа Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера страны Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.