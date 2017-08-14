Тимошенко отреагировала на сообщения об украинских ракетных двигателях для КНДР

Глава фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что против Украины могут быть введены санкции из-за поставок ракетных двигателей в КНДР. Об этом в понедельник, 14 августа, она написала на своей странице в Facebook.

«Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит — остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это катастрофа для нашей страны», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что такая ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступного поведения президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. «Эта власть уничтожает Украину!» — подчеркнула Тимошенко.

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Ранее в этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».

«Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос — сколько изделий заполучила КНДР и помогают ли ей украинцы до сих пор. Это очень беспокоит», — прокомментировал ситуацию эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман. В свою очередь, в «Южмаше» все обвинения опровергли.

8 августа Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане.