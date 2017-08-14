«Южмаш» опроверг информацию о поставках ракетных двигателей в КНДР

Украинская корпорация «Южмаш» опровергла информацию о поставках ракетных двигателей для северокорейских межконтинентальных баллистических ракет. Об этом в понедельник, 14 августа, заявили в пресс-службе предприятия.

«"Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на экспорт — в Италию — предприятие поставляет только двигатель РД-843, который предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса.

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Ранее в этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш». «Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос — сколько изделий заполучила КНДР, и помогают ли им украинцы до сих пор. Это очень беспокоит», — прокомментировал ситуацию эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман.

8 августа Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане.