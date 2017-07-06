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Под знаком Марса

К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты

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Пуск МБР «Хвасон-14»
Пуск МБР «Хвасон-14»
Фото: KCNA / Reuters

Нынешний год уже можно по праву считать годом масштабного ракетного прорыва КНДР, хотя на дворе всего лишь июль. С января Пхеньян провел испытания четырех новых баллистических ракет, одна из которых уже запущена в серию. Но полетевшая 4 июля межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-14» («Марс-14») показала новый уровень северокорейской технологии.

Видео: ЦТАК

Предвестники

Первые сигналы о возможном испытании прозвучали еще в январе. В новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил о выходе проекта МБР на заключительный этап. В 20-х числах января мировые СМИ со ссылкой на разведки США, Японии и Южной Кореи сообщили о неких «новых МБР» северокорейской разработки, оснащенных «новыми двигателями». Особый интерес аналитиков вызвала информация, что по линейным размерам эти ракеты не похожи на предполагавшиеся на эту роль «Хвасон-13», равно как и не были ошибочно идентифицированными «Хвасон-10». Специалисты были заинтригованы.

18 марта состоялись успешные испытания нового жидкостного ракетного двигателя. Официальная пропаганда твердила — ни много, ни мало — о «революции 18 марта», на стендовых испытаниях присутствовал лично Ким Чен Ын. Многочисленные фотографии вождя были опубликованы ЦТАК, «Нодон Синмун», показаны по телевидению.

Двигатель заметно отличался от прошлой версии, испытанной еще весной 2016 года. Из того, что видно невооруженным взглядом: одна маршевая камера вместо двух, четыре рулевых камеры. Видимо, сдвоенный двигатель от «Хвасон-10», предполагавшийся ранее для МБР, оказался слишком проблемным.

14 мая КНДР успешно запустила баллистическую ракету «Хвасон-12», впервые показанную на параде 15 апреля 2017 года. Опубликованные тут же траекторные данные свидетельствовали о том, что это действительно новая ракета: апогей — более 2000 километров, дальность от точки запуска — 700-800 километров. Для сравнения: впервые успешно испытанная в 2016 году «Хвасон-10», запущенная по максимальной навесной траектории, достигла апогея в 1400 километров и дальности в 400 километров. А испытательные траектории твердотопливных морской и наземной ракет «Пуккыксон-1» и «Пуккыксон-2» демонстрировали апогей в 550 километров и дальность в 500 километров.

Перерасчеты данных показали, что ракета при стрельбе по траектории, оптимизированной под максимальную дальность, вполне способна достигать целей, находящихся на расстоянии в 4,5-4,8 тысячи километров от точки запуска (при той же полезной нагрузке). Из опубликованных материалов следовало, что на новой ракете стоял испытанный 18 марта двигатель с четырьмя рулевыми и одной маршевой камерой.

В одноступенчатом варианте только с этим двигателем дальность «Хвасона-12» всего на 700-1000 километров меньше заветного рубежа в 5,5 тысячи километров, с которого традиционно ведется отсчет у межконтинентальных баллистических ракет.

День независимости

МБР «Хвасон-14» испытали 4 июля, в День независимости США. Пуск, как обычно, проводился по траектории, оптимизированной под максимальную высоту, а не дальность. Такие траектории нужны Пхеньяну по целому ряду причин. Во-первых, география: Северная Корея — не слишком большая страна (да и заморских полигонов у нее нет), чтобы свободно испытывать ракеты всех классов только над своей территорией. Поэтому приходится использовать нейтральные воды.

Во-вторых, с КНДР соседствует несколько крупных держав. Падение ракеты в территориальные воды соседей недопустимо, что также вынуждает стрелять на возможно более короткую дистанцию. Наконец, необходимость контроля за полетом ракеты без обеспечивающего флота и спутниковой группировки, способных снимать параметры изделия вне видимости с территории КНДР.

Когда поступили первые данные о времени, дальности и высоте полета, специалисты оживились. Пересчет указывал, что испытанная ракета при запуске по стандартной траектории преодолеет дистанцию в 5,5 тысячи километров, что автоматически выводило ее в класс МБР.

Потом пошли официальные материалы из КНДР: максимальная достигнутая высота полета — 2802 километра, дальность — 933 километра, время — около 40 минут. Да, это МБР.

Что это за ракета?

«Хвасон-14» — двухступенчатая баллистическая ракета. Как минимум первая ступень оснащается жидкостными двигателями. Судя по опубликованной информации, в качестве двигателя первой ступени используется система, успешно испытанная 18 марта и примененная на одноступенчатой ракете «Хвасон-12».

Ракета перевозится на специальном многоколесном шасси повышенной проходимости с подъемными механизмами для установки изделия в вертикальное положение. После подъема ракеты стартовый стол отсоединяется от мобильной установки и ставится на опорную конструкцию, расположенную на подготовленной площадке. Штатный это способ или временный, принятый лишь для испытаний, покажут новые запуски.

Не до конца ясна и процедура предстартовой подготовки. В частности, может ли ракета перевозиться заправленной до места старта или заправляется только в вертикальном положении на стартовой площадке. На фото персонал со средствами индивидуальной защиты виден лишь в ангаре, до выезда машины с ракетой. На последующих этапах подготовки к запуску (в том числе и на площадке) такого не заметили.

На некоторых фото еще в ангаре можно рассмотреть, что к ракете что-то присоединено как раз там, где стоят специалисты в защитной спецодежде, но сказать определенно, заправочный шланг это или какой-то электрический кабель, нельзя. Ракету везут на старт очень аккуратно. Общая геометрия изделия тоже не располагает к излишней хрупкости и склонности к деформациям при перевозке.

С другой стороны, на многих этапах испытаний рядом с ракетой свободно ходит лично Ким Чен Ын, в том числе и при установке ее в вертикальное положение. Это выглядит довольно рискованно, если предположить, что ракета заправлена. В этот раз подготовка к запуску показана не так детально, как при запуске ракет «Пуккыксон-2» и «Хвасон-12», и вопрос заправки остается непроясненным.

Стратегические следствия

Точную максимальную дальность этой МБР пока тоже назвать нельзя. Результаты подсчетов сильно зависят от исходных параметров и допущений. Но даже у былых скептиков встречаются оценки в интервале 6,7-8 тысяч километров, а самые скромные оценки находятся в интервале 5,6-5,8 тысячи километров. В этих условиях актуальным становится уже вопрос о том, до каких целей в США достает «Хвасон-14».

Ближайшая к КНДР континентальная цель в США — Анкоридж, 5,4 тысячи километров от возможной позиции старта. Эта цель в зоне досягаемости даже при самых скромных оценках дальности новой ракеты. Если же максимальная дальность составляет восемь тысяч километров, то в зоне поражения оказывается островной штат Гавайи, а также Сиэтл (7,9 тысячи километров от возможной позиции старта).

Таким образом, Пхеньян совершил важнейший шаг к обретению потенциала прямого ядерного сдерживания США. На протяжении многих лет сдерживать американцев КНДР могла только угрозой нанесения им потерь через удары по американским базам в прилегающем регионе, а также по их региональным союзникам.

В мае КНДР успешно испытала ракету «Хвасон-12», чей дальности теперь хватает для того, чтобы надежно достигать очень важной американской территории — острова Гуам, где находится крупнейшая американская военная база в западной части Тихого океана. От Гуама до КНДР — 3,4 тысячи километров. Теперь, помимо Гуама, в список возможных целей для северокорейских ракет попадает Аляска, и, не исключено, северо-западная окраина Штатов.

Понятное дело, что прямое сдерживание США в ближайшее время означает лишь наличие некоторой вероятности ракетно-ядерной атаки по территории США в случае первого удара с их стороны. Минимальное сдерживание отличается от надежного (когда такая вероятность становится высокой, как, например, в случае с КНР) или гарантированного (как в случае с СССР/Россией, когда ядерный удар неизбежен). Но для США даже такое сдерживание со стороны КНДР крайне неприятно, в первую очередь, психологически и политически.

Что дальше?

На вопрос о том, как будет развиваться военно-политическая обстановка, вряд ли ответят даже специалисты-политологи. А вот военно-технические прогнозы сделать можно.

Если США не сорвутся на военную акцию в ближайшее время, но и не прекратят давление на Пхеньян с последующим выходом на реальные переговоры, то КНДР все-таки поставит на вооружение свои первые МБР.

Если все и дальше пойдет теми же темпами, Пхеньян может качественно улучшить свой арсенал. Например, сделав свои ракеты действительно мобильными, оснастив их разделяющимися головными частями и средствами преодоления ПРО. Но это уже совсем другая история.

Владимир Хрусталев

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