На украинском сопле

В Киеве весьма эмоционально отреагировали на публикации западных СМИ о возможной причастности украинского завода «Южмаш» к успехам ракетной программы КНДР. Для властей Украины это серьезный повод поволноваться. Нынешняя ситуация сильно напоминает историю с поставками оружия в Ирак в 2002 году, которая имела серьезные последствия для страны. Как объясняют украинские чиновники северокорейский казус и почему эта тема оказалась для них такой болезненной, разбиралась «Лента.ру».

15 лет спустя

Скандал с возможными поставками ракетных двигателей производства днепропетровского завода «Южмаш» в КНДР разразился 14 августа. В публикации издания The New York Times утверждалось, что согласно экспертному анализу и оценке американских спецслужб, своими успехами в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты — по всей видимости, способной достичь Соединенных Штатов — Северная Корея обязана мощным ракетным двигателям, приобретенным на черном рынке. Причем, по мнению экспертов газеты, изготовлены эти двигатели, по всей видимости, на украинском заводе «Южмаш» в Днепропетровске. «Скорее всего, эти двигатели украинского производства — по всей вероятности, незаконного… Большой вопрос в том, сколько их имеется [у КНДР] в наличии и помогают ли им сейчас украинцы. Я очень обеспокоен», — заявил эксперт Майкл Эллеман.

Материалы по теме Многоступенчатые амбиции Северокорейские ракетчики продолжают удивлять мир

В Киеве на эти обвинения оперативно отреагировали практически на всех уровнях — от секретаря Совета Нацбезопасности Александра Турчинова до депутатов Верховной Рады и политических экспертов. Надо отметить, что столь бурная мобилизация политического класса вполне объяснима. У Украины уже есть крайне негативный опыт скандала с поставками вооружений, так что в Киеве примерно понимают, как надо действовать. Речь, в первую очередь, идет об истории с поставками радарных комплексов «Кольчуга» Ираку в обход санкций ООН в 2002 году, при президентстве Леонида Кучмы, в разгар американо-иракского конфликта. Тогда в так называемых «пленках Мельниченко» фигурировал якобы разговор Кучмы с главой государственной компании «Укрспецэкспорт» Валерием Малевым (позже при загадочных обстоятельствах он погиб в автокатастрофе), в котором глава украинского государства давал личное согласие на продажу техники, способной на большом расстоянии обнаруживать летательные аппараты, в том числе и американские.

Официальный Киев опровергал все обвинения, однако не слишком настойчиво и убедительно. И хотя в итоге доказать поставки не удалось, отношения властей Украины с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, изменились не в лучшую сторону. В частности, США явным образом «выпилили» Кучму из списка договороспособных партнеров, объявили о замораживании программы финансовой помощи и предприняли еще ряд подобных шагов. Все это имело негативные последствия и для украинских внутриполитических раскладов — начавшиеся тогда процессы в итоге привели к первому Майдану, так называемой «оранжевой революции» 2004 года. Любопытно, что нынешний посол США на Украине Мари Йованович в разгар скандала с «Кольчугами» тоже работала в Киеве в статусе заместителя американского посла и временного поверенного США.

На «Южмаше» предположили, что для Северной Кореи могли сделать копию украинского двигателя Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В статье The New York Times отмечается, что речь не идет о прямой продаже комплектующих украинского производства, а вероятнее всего — о сделке на черном рынке или через посредников. Подобных афер новейшая история Украины знает достаточно, причем, что важно, они никогда не происходили без покровительства на самом высоком уровне. В частности, стоит вспомнить поставки украинского наступательного оружия в Грузию во время военного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года.

«Оружие поставлялось по заниженным ценам, а средства от продажи не попадали в государственный бюджет. Средства фактически отмывались и размывались различными структурами, фирмочками-однодневками (…) Комиссия установила факт, когда за 4 последние года Украина экспортировала оружие на 2,5 миллиарда долларов, а в госбюджет поступило только 200 миллионов долларов», — заявлял потом журналистам депутат Рады Валерий Коновалюк, глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию поставок вооружения в Грузию. Отметим, кстати, что и тогда нынешний секретарь СНБО Украины Александр Турчинов занимал высокую должность вице-премьера украинского Кабмина.

Нынешние власти Украины, похоже, продолжили практику своих предшественников. В 2015 году прошла информация, что представители террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) покупали некоторые виды оружия именно у Украины. Так, сообщалось, что через Турцию осуществлялись поставки китайских ПЗРК FN-6. Впрочем, украинские СМИ эту тему быстро перестали освещать, и можно лишь догадываться о том, что осталось за кадром.

Hwasong-14 Фото: KRT / AP

Турчинов и другие

Первым на материал американских журналистов публично отреагировал секретарь СНБО Александр Турчинов. Понятное дело, чиновник в резких выражениях опроверг предположения NYT и во всем сразу же обвинил Россию. «Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию (…) Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею... Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах», — негодовал Турчинов.

Буквально через несколько часов с категорическим опровержением выступил и производитель ракетных двигателей: «"Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются». В заявлении досталось не только первоисточнику, но и украинским СМИ, «допустившим распространение дискредитирующих ЮЖМАШ и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии».

Однако вот что интересно: на днепропетровском заводе отмахнулись — по крайне мере, на сегодня — от предложений ряда экспертов и политиков пригласить прямо сейчас на «Южмаш» международную инспекцию. «Это может быть серьезнее, чем "кольчужный скандал", который разрушил украинско-американские отношения в 2002 году, — говорит научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко. — Понимая, какой вес в настоящее время приобрел "северокорейский вопрос" в США и мире, несложно спрогнозировать, что любые данные, которые могут свидетельствовать о прямом или опосредованном участии Украины в северокорейском "ракетном чуде", будут иметь разрушительные последствия для международного положения Украины. Необходима быстрая и убедительная реакция украинской стороны на высоком уровне (…) Украине необходимо немедленно пригласить международную инспекцию на "Южмаш" и обеспечить надлежащий уровень открытости». Эта позиция далеко не единична, но пока нет никаких признаков того, что предприятие и власти Украины пойдут на такой шаг.

Александр Турчинов (слева) обвинил Россию в провокации Фото: Михаил Маркив / «Коммерсантъ»

Пропрезидентский лагерь в целом демонстрирует удивительное единодушие, обвиняя Россию в этой, по их мнению, «провокации». Единственное, в чем расходятся украинские политики, — в причинах, почему скандал разразился именно сейчас. Доминирующее мнение, которое всеми способами, через СМИ и соцсети, стараются донести до общественности — мол, таким способом коварная Москва пытается сорвать поставки летального оружия Украине, договоренности о чем якобы вот-вот будут достигнуты на самом высоком уровне.

Какие ваши доказательства?

Что касается чисто технической стороны вопроса, то надо отметить: конкретных претензий по эпизодам передачи образцов или технологий в публикации NYT не предъявлено. Однако указано, что речь может идти о «двигателях РД-250». РД-250 — это двухкамерный блок, на базе которого собирался двигатель РД-251 (из трех таких блоков), а также был создан модернизированный РД-252. Эти двигатели устанавливались на ракеты 8К67 стратегического ракетного комплекса Р-36. 8К67 была принята на вооружение в 1968 году. По техническому заданию разрабатывался межконтинентальный носитель тяжелого класса, способный доставить к цели ядерный заряд большой мощности.

В семействе было создано несколько ракет, в том числе с моноблочной (8 или 20-25 мегатонн) и с разделяющейся головной частью (три боевых блока по 2,3 мегатонны). Легкий блок мощностью 2,3 мегатонны использовался также на Р-36орб (8К69) — особой ракете неограниченной дальности с орбитальной головной частью. Ракеты семейства 8К67 сняли с вооружения в 1978-1979 годах. Орбитальная 8К69 не показала достаточной эффективности в сравнении с обычными МБР и была снята с вооружения в январе 1983 года в рамках соглашения ОСВ-2. Для замещения тяжелого комплекса Р-36 был создан комплекс Р-36М (больше известен под натовским прозвищем «Сатана»), чьи младшие потомки Р-36М2 «Воевода» до сих пор состоят на вооружении Ракетных войск стратегического назначения.

Ракетчика каждый обидеть норовит

Так что же — на северокорейском «Хвасоне-14», который способен достигать территории США, стоят двигатели РД-250? Нет, это не так. О возможном заимствовании РД-250 северокорейскими ракетчиками писал еще осенью 2016 года германский историк ракетостроения Норберт Брюгге. Однако он говорил о новых 80-тонных двигателях, испытанных в сентябре того же года. Компоновка внешней части двигателей первой ступени межконтинентального «Хвасона-14» совершенно не напоминает компоновку Р-36. Специалисты, занимающиеся корейской ракетной программой, к технической стороне публикации NYT отнеслись с изрядной долей скепсиса.

Так, Джошуа Поллак, главный редактор сборника The Nonproliferation Review, заявил, что северокорейский 80-тонник действительно внешне похож на РД-250 и допустил, что в КНДР могли использовать при его проектировании данные советских разработок, похищенные на Украине. По его мнению, двигатель, скорее всего, создан в кооперации с Ираном.

Поллак особо подчеркнул, что двигатель, примененный на МБР «Хвасон-14», — не копия РД-250, а самостоятельная разработка. Прямых «родителей» у него вообще не просматривается, хотя изделие и может включать отдельные узлы и решения, заимствованные на стороне.

Материалы по теме Группа лиц по предварительному сговору Кто стоит за ракетной программой КНДР

«Очередной поиск виноватого, — прокомментировал «Ленте.ру» публикации об "украинском следе" Владимир Хрусталев, российский эксперт по проблемам нераспространения, — Дело в том, что за последний год это уже третья страна, чьи ракетные двигатели якобы скопировали в КНДР». По его словам, после серии испытаний новых жидкостных ракетных двигателей с осени 2016-го по весну 2017-го в числе виновных сперва называли Китай, поскольку некоторые его космические ракетные двигатели «очень похожи». Потом подозрения пали на Россию, — а теперь пришел черед и Украины.

«Собственно, судорожные поиски "виновного" в ракетных успехах КНДР в последние пару лет вызваны во многом общим стратегическим шоком и нежеланием признавать, что ракетная отрасль КНДР добилась успехов», — пояснил Хрусталев.

Он отметил, что рассекреченной в 1990-е годы информации по истории советского ракетостроения вполне достаточно для того, чтобы ракетчики многих стран освоили те же этапы, что проходили в свое время и их советские коллеги. Внешняя информация обычно заимствуется не для лобового копирования изделий, а в рамках учета чужого опыта и — как максимум — творчества по его мотивам.

«Это катастрофа для Украины»

Президент Украины Петр Порошенко от комментариев пока воздержался, зато не смогла промолчать глава фракции «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. «Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит — остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это катастрофа для нашей страны», — отмечает она. Впрочем, Тимошенко даже не скрывает, что возможные поставки украинской техники в КНДР для нее — отличный повод для внутренней политической борьбы, особенно сейчас, когда все ближе следующие президентские выборы. «Ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступности президента Петр Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Эта власть уничтожает Украину!» — подчеркивает она. Впрочем, в какой степени Тимошенко и другим оппозиционным политикам удастся сыграть на этой теме, сейчас предсказать трудно. Возможность обострения внутриполитического кризиса зависит от дальнейшего развития событий, в частности от того, как прокомментируют ситуацию в лагере Трампа.

Юлия Тимошенко предрекла Украине катастрофу из-за скандала с ракетными двигателями Фото: Сергей Харченко / ZUMA Press / Globallookpress.com

Материалы по теме Под знаком Марса К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты

При этом в Киеве упрямо не желают признавать того, что эта истории вполне могла начаться как раз в США. На днях сотрудники ФБР провели обыск в доме известного своими связями с Украиной Пола Манафорта, возглавлявшего предвыборный штаб президента США Дональда Трампа. Один из ключевых фигурантов этого дела, народный депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко вовсю дает пояснения ФБР. Найдутся ли в такой ситуации определенные силы в Вашингтоне, которые захотят ударить по украинской власти, — вопрос риторический. В любом случае можно сказать, что расследование The New York Times не пройдет даром и свои выводы США (а также другие западные партнеры Украины) сделают, не говоря уже о том, что грех не использовать такой повод для усиления давления на Киев и еще большего повышения управляемости властей страны.