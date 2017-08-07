КНДР отвергла санкции ООН и пообещала США решительный ответ

Северная Корея отвергла резолюцию ООН с новыми санкциями против Пхеньяна. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

В правительственном заявлении говорится, что КНДР рассматривает «санкционную резолюцию Совета Безопасности ООН, состряпанную США и враждебными силами», как нарушение ее суверенитета и оставляет за собой право на «законные ответные действия». Какие именно меры Пхеньян намерен принять, в тексте не уточняется.

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Также КНДР заявила, что не намерена обсуждать вопросы ядерного разоружения до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны США. Кроме того, Пхеньян обвинил Вашингтон во враждебных действиях. «Если Соединенные Штаты полагают, что за океаном они в безопасности, то это глубочайшее заблуждение», — говорится в тексте.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

Предложение ввести новые санкции против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон это предложение проигнорировал.