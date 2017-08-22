Северная Корея смоделировала ракетный удар по США

Власти Северной Кореи опубликовали пропагандистское видео, на котором показано, как мог бы выглядеть ракетный удар по американскому острову Гуам. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

«Американцы должны жить, постоянно осматриваясь и прислушиваясь. Ракеты "Хвасон-12" будут мучить их день и ночь, ведь время запуска неизвестно. Американцы будут дрожать», — говорится в пояснении к видеоролику. Когда в кадре демонстрируется фотография министра обороны США Джеймса Мэттиса, текст поясняет: «Мы надеемся, что американские политики дважды подумают об итогах возможной войны».

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КНДР 8 августа объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Два дня спустя Ким Чен Ын обещал повременить с ударом.