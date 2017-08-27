Тиллерсон заявил о продолжении мирного давления на Северную Корею

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что новые ракетные испытания проведенные Пхеньяном, являются провокационным шагом. Об этом сообщает Reuters.

По словам Тиллерсона, в ответ на это Вашингтон будет продолжать добиваться мирного урегулирования проблемы. «Мы продолжим кампанию давления, работая в этом направлении вместе с союзниками, с Китаем. Мы также хотим понять, сможем ли мы усадить за стол переговоров представителей Пхеньяна», — объяснил позицию США госсекретарь.

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26 августа КНДР запустила несколько «ракет неопределенного типа» в сторону Японского моря. По утверждению южнокорейских военных, неопознанные снаряды пролетели около 250 километров в северо-восточном направлении.

Представитель Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ) Дэйв Бенхэм отмечал, что речь шла, предположительно, о трех ракетах малой дальности, при этом один из снарядов взорвался практически сразу же после запуска. Американские военные также отметили, что данные пуски не несли угрозы для США или Гуама.

13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.