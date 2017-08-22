США добавили россиян в санкционный список по Северной Корее

Американские власти внесли в санкционный список, направленный против Северной Кореи, 10 организаций и 6 физических лиц из России и Китая. Об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на сайте Минфина США.

Как указано в документе, эти меры направлены на резидентов третьих стран, которые в нарушение международных санкций продолжают оказывать Пхеньяну помощь в разработке ракетной и ядерной программ, способствуют торговле энергоносителями с КНДР, а также занимаются трудоустройством северокорейских рабочих в своих странах.

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По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, нельзя допустить, чтобы Пхеньян продолжал получать доходы, которые идут на разработку оружия массового уничтожения с целью дестабилизации ситуации в регионе.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. КНДР запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли республики заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

Предложение ввести новые санкции против Пхеньяна было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.