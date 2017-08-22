Москва сообщила о проработке ответных мер на новые санкции США

Москва приступила к разработке ответных мер на введенные США 22 августа новые санкции против четырех россиян и одной российской компании. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, его комментарий размещен на официальном сайте ведомства.

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По его словам, Вашингтон «наступил на те же грабли, поскольку должен был усвоить, что для нас язык санкций неприемлем».

«Мы не теряем надежды на осознание американскими коллегами бесперспективности и пагубности дальнейшего раскручивания санкционной спирали, но приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер», — приводятся на сайте МИД слова дипломата.

Ранее 22 августа американские власти внесли в санкционный список, направленный против Северной Кореи, 10 организаций и 6 физических лиц из России и Китая. Как указано в документе, эти меры направлены на резидентов третьих стран, которые в нарушение международных санкций продолжают оказывать Пхеньяну помощь в разработке ракетной и ядерной программ, способствуют торговле энергоносителями с КНДР, а также занимаются трудоустройством северокорейских рабочих в своих странах.

5 августа Совбез ООН принял предложенную США резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.

