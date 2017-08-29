Постпред США в ООН предрекла «что-то серьезное» после пуска ракеты КНДР

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что новым ракетным пуском КНДР нарушила все резолюции Совета безопасности ООН. Ее цитирует Reuters.

«Они нарушили каждую резолюцию Совета Безопасности ООН, и я думаю, что что-то серьезное должно произойти», — сказала Хейли.

При этом она добавила, что в Вашингтоне рассчитывают на совместную работу с Китаем и Россией. «Мы надеемся, что Китай и Россия продолжат работать с нами по КНДР, как и в прошлом. Я думаю, что уже хватит», — цитирует ее РИА Новости.

Позднее во вторник по запросу США, Японии и Южной Кореи состоится экстренное заседание СБ ООН. «Мы обсудим, что еще можно сделать по КНДР. Ракеты не должны пролетать ни над одной страной, как над 130 миллионами человек в Японии», — сообщила Хейли.

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В ночь на вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

В США считают, что КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности. Собеседники агентства Reuters, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что, скорее всего, речь идет о ракете «Хвасон-12». Ранее такое же предположение высказал министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2».

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничения против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.