Совбез ООН признал ракетные испытания КНДР угрозой мировому сообществу

Совет Безопасности ООН осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой всем странам мира. Об этом в среду, 30 августа, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в одобренном консенсусом документе Совбез осудил запуск баллистической ракеты, который был произведен в ночь на вторник, равно как и многочисленные запуски ракет, осуществленных 25 августа.

Также Совет Безопасности осудил КНДР за угрозу одному из государств-членов ООН и потребовал, чтобы Пхеньян незамедлительно прекратил подобные действия.

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Ранее в среду лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последний ракетный пуск Северной Кореи «прелюдией» к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане. Также власти КНДР подтвердили, что испытали накануне баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». При запуске присутствовал и сам Ким Чен Ын.

В ночь на вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2».

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничения против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.