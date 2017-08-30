Лавров назвал опасным усиление санкционного давления на КНДР

Россия считает контрпродуктивным и опасным дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе состоявшегося в среду, 30 августа, телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обсуждая ситуацию вокруг осуществленного Северной Кореей накануне ракетного пуска, стороны констатировали, что данный шаг стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН.

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При этом Лавров вновь акцентировал безальтернативность поиска политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове и необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями.

Кроме того, в ходе беседы обсуждались некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования конфликта в Сирии и ситуация в районе Персидского залива.

Во вторник, 29 августа, КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2».

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал пуск прелюдией к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане. Также власти Северной Кореи подтвердили, что испытали накануне баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12».