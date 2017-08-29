МИД России заявил об исчерпанных ресурсах для давления на КНДР

Ресурс для санкционного давления на КНДР после последнего запуска исчерпан. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его мнению, США и другие страны могут в очередной раз усилить ограничительные меры в отношении Пхеньяна, но это не приведет к желаемому результату. «Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан. В Совбезе ООН более невозможно принимать резолюций, указывающих на невозможность военного решения проблемы», — заявил дипломат.

Материалы по теме Что ответит Пхеньян Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове

Ранее стало известно, что вечером 29 августа Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с пуском в КНДР, предположительно, баллистической ракеты средней дальности. Инициаторами созыва стали Япония, США и Южная Корея.

В ночь на 29 августа северокорейская ракета пролетела над территорией Японии, упав в 1180 километрах от мыса Эримо острова Хоккайдо. Сразу после пуска южнокорейские военные провели демонстративные учения с применением крупных авиабомб.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничения против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.