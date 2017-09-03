В Сеуле заявили о предположительно проведенном в КНДР ядерном испытании

В КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, передает «Ёнхап». По мнению сейсмологов, сейсмическое событие могло иметь искусственное происхождение.

В Сеуле предполагают, что Северная Корея могла провести ядерное испытание. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин экстренно созывает Совет национальной безопасности в связи с этим событием.

При этом Национальная геологическая служба США отметила, что землетрясение произошло там же, где ранее КНДР проводила ядерные испытания, в связи с чем, возможно, это был взрыв. Она уточнила, что магнитуда составила 5,2, а глубина — ноль километров.

Ранее Северная Корея заявила, что разработала водородную бомбу, которая может быть использована на межконтинентальной баллистической ракете в качестве боеголовки. Новую бомбу представили лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время инспекции, которую он провел в Институте ядерных разработок. Мощность заряда, как отмечается, может варьироваться «от десятков до сотен килотонн».

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Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. Международное сообщество требует от Пхеньяна прекращения ядерной и ракетной программ, Совет Безопасности ООН в связи с испытаниями неоднократно ужесточал санкции.

В конце августа Мун Чжэ Ин потребовал от военных разработать план наступления на случай вооруженного конфликта с КНДР. По его словам, вооруженные силы должны быть в состоянии быстро перейти в наступление в случае, если Северная Корея совершит провокацию, «перейдет черту» или совершит нападение на Сеул.

Ранее, в ночь на 29 августа, КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.