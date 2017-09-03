Япония выразила КНДР решительный протест в связи с ядерным испытанием

Япония направила КНДР по дипломатическим каналам решительный и жесткий протест в связи с проведенным в воскресенье новым ядерным испытанием. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам глава японского МИДа Таро Коно.

«Это совершенно непростительно», — охарактеризовал произошедшее министр, который первым из официальных лиц объявил о том, что по, оценкам японского правительства, КНДР осуществила очередное ядерное испытание.

Ранее сейсмические службы ряда государств зафиксировали на территории КНДР землетрясение, очаг которого находился на поверхности Земли, в том самом месте, где ранее проводились ядерные испытания. По мнению сейсмологов, сейсмическое событие могло иметь искусственное происхождение.

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В Сеуле предположили, что произошедшее является очередным ядерным испытанием. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин экстренно созвал Совет национальной безопасности в связи с этим событием. Военные повысили уровень готовности.

Ранее Северная Корея заявила, что разработала водородную бомбу, которая может быть использована на межконтинентальной баллистической ракете в качестве боеголовки. Заряд представили лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время инспекции, которую он провел в Институте ядерных разработок. Его мощность, как было отмечено, может варьироваться «от десятков до сотен килотонн».

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. Международное сообщество требует от КНДР прекращения ядерной и ракетной программ, Совбез ООН в связи с испытаниями неоднократно ужесточал санкции.

В ночь на 29 августа, Северная Корея запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.