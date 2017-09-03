КНДР сообщила об обладании устанавливаемым на МБР водородным зарядом

Северная Корея разработала водородную бомбу, которая может быть использована на межконтинентальной баллистической ракете в качестве боеголовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Новую бомбу представили лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время инспекции, которую он провел в Институте ядерных разработок.

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«Верховный руководитель наблюдал, как водородную бомбу установили на МБР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мощность заряда может варьироваться «от десятков до сотен килотонн». При этом подчеркивается, что компоненты производятся на территории страны.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. Международное сообщество требует от Пхеньяна прекращения ядерной и ракетной программ, Совбез ООН в связи с испытаниями неоднократно ужесточал санкции.

В конце августа президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от военных разработать план наступления на случай вооруженного конфликта с КНДР. По его словам, вооруженные силы должны быть в состоянии быстро перейти в наступление в случае, если Северная Корея совершит провокацию, «перейдет черту» или совершит нападение на Сеул.

КНДР в ночь на 29 августа запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.