Москва отреагировала на испытание водородной бомбы в КНДР

МИД России прокомментировал испытания водородной бомбы, прошедшие в КНДР в воскресенье, 3 сентября. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что действия Пхеньяна вызывают у Москвы глубокую озабоченность.

«Это очередное демонстративное пренебрежение Пхеньяном требований соответствующих резолюций СБ ООН и норм международного права заслуживает самого решительного осуждения», — подчеркнули в министерстве.

В МИД отметили, что действия КНДР создают «серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом». «Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР», — говорится в комментарии.

В ведомстве указали на необходимость сохранять хладнокровие в сложившейся ситуации, а также призвали все заинтересованные стороны вернуться к переговорам, как к единственному способу урегулирования конфликта.

Между тем РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщает, что военные США и Южной Кореи в ближайшее время собираются изучить «все варианты военного ответа» в отношении КНДР.

Ранее 3 сентября Северная Корея официально объявила об успешном испытании водородной бомбы. В сообщении Центрального телевидения КНДР указано, что данный боезаряд может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР).