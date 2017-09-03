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Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба

Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

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Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

КНДР сообщила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты с термоядерной боеголовкой

В воскресенье ночью китайский сейсмологический центр зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6, которые специалисты истолковали как подземный взрыв. Выводы специалистов из Поднебесной впоследствии подтвердили южнокорейские и японские эксперты.

Одновременно с этим Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР создала водородную бомбу, которая может быть установлена в головной части межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Указывалось, что мощность бомбы может варьироваться от десяти до сотен килотонн, а все ее компоненты производятся на территории страны. В этой ситуации ключевой вопрос — действительно ли КНДР способна разместить водородную бомбу на МБР, способной долететь до США?

Ракеты КНДР могут долететь до США

В Пентагоне утверждают, что в настоящее время в арсенале КНДР имеются сотни баллистических ракет малой и средней дальности (до 5,5 тысячи километров), а также, вероятно, МБР, которые могут достичь Северной Америки. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в КНДР имеется от 10 до 12 примитивных ядерных боеголовок, страна способна выпускать от четырех до шести таких бомб в год.

Американский Брукингский институт оценивает число зарядов в 10-20 единиц. Несмотря на непрозрачность данных, скорее всего у КНДР есть МБР, которые способны долететь до США. Разумеется, под прямой угрозой оказываются ближайшие соседи страны, в частности Россия. Возникает вопрос, будут ли северокорейские ракеты нести ядерную начинку?

Скорее всего КНДР испытала усиленную версию обычной ядерной бомбы

Маловероятно, чтобы КНДР создала собственную термоядерную (водородную) бомбу. Для нее необходимо синтезировать тритий, спрятать его производство от посторонних глаз крайне трудно. Термоядерная реакция предполагает синтез тяжелых элементов из более легких, при этом выделяется гораздо больше энергии, чем в реакции деления.

Например, термоядерная Царь-бомба всего в шесть-семь раз тяжелее «Малыша», урановой бомбы, сброшенной на Хиросиму, однако в три тысячи раз мощнее ее. Обычные ядерные бомбы чрезвычайно тяжелы, самолет с такой боеголовкой — отличная мишень для ПВО. Гораздо сложнее отследить МБР с компактной термоядерной начинкой, именно поэтому заявление КНДР о создании водородной бомбы обеспокоило мировое сообщество.

Сегодня водородная бомба есть у пяти стран на планете — России, США, Китая, Великобритании и Франции. Ядерное оружие имеют Индия и Пакистан, технологиями его создания располагают ЮАР и Израиль, а также, вероятно, Иран. Индия заявляет, что у нее имеется водородная бомба, однако эксперты в этом сомневаются, скорее всего это усиленная версия обычной ядерной бомбы — такая же, какая теперь есть у КНДР.

В ней для запуска реакции деления ядер урана используются нейтроны, вырабатываемые в процессе реакции синтеза водорода. Сейсмические данные подтверждают эти выводы — КНДР испытала не водородную, а лишь усиленную ядерную бомбу.

Соседи КНДР опасаются радиоактивного, химического и биологического поражения

В случае наземной войны, если исключить вмешательство Китая, КНДР, по оценкам Роберта Келли из Пусанского национального университета (Южная Корея), проиграет войну США, Японии и Южной Корее в течение максимум двух месяцев.

Стратегия США в случае вооруженного конфликта, если до него дойдет, скорее всего сведется к изоляции военных от руководства страны, в результате чего северокорейская армия, насчитывающая более миллиона человек, должна быстро капитулировать.

Главные опасения Японии и Южной Кореи заключаются не в кровопролитных сражениях, которые вряд ли случатся, а в возможности радиоактивного, а также химического и биологического поражения своих территорий со стороны КНДР.

По оценкам Сеула, у КНДР имеется около тысячи беспилотников, которые могут использоваться для доставки данного вида оружия. Еще большую опасность представляет густая сеть подземных тоннелей, расположение которых неизвестно.

Именно благодаря им КНДР способна за десять минут без посторонних глаз установить ракету в шахте, а потом запустить ее. Эти же тоннели в перспективе могут стать убежищем для множества повстанцев, сторонников Ким Чен Ына.

Запад бессилен перед КНДР, помочь может Китай

Как итог КНДР имеет в своем распоряжении межконтинентальные баллистические ракеты и ядерное оружие, однако вряд ли способна запустить ракету с такой серьезной начинкой. Тем не менее подобная перспектива — вопрос времени, и на доработку технологий северокорейским ученым может потребоваться пять-десять лет.

При этом остается непонятным, каким образом западные страны смогут воздействовать на КНДР. Вероятно, решающую роль в разрешении ситуации придется взять на себя Китаю.

Андрей Борисов

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