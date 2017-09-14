Разведка засекла приготовления Северной Кореи к новым ракетным пускам

Американская разведка засекла возможные приготовления Северной Кореи к новым ракетным пускам. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте NBC Politics.

Отмечается, что в течение последних 48 часов КНДР перемещает пусковые установки по своей территории и оборудует стартовые позиции.

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12 сентября Совет безопасности Всемирной организации единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна. Так, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призвал к их возобновлению.

3 сентября КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.