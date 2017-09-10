Ким Чен Ын распорядился продолжать работы с целью повышения ядерного потенциала

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился продолжать научные разработки с целью повышения ядерного потенциала сдерживания республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное северокорейское агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын выступил на торжественном приеме для ученых, участвовавших в разработке водородного заряда, который был испытан 3 сентября.

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«Нам необходимо и дальше продвигать научные разработки для усиления ядерного потенциала сдерживания, необходимого для самообороны», — указал глава государства.

По его словам, шестое ядерное испытание — это «большая победа корейского народа и доказательство того, что КНДР является ядерной державой, обладающей межконтинентальной баллистической ракетой с водородным зарядом».

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные в среду, 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.