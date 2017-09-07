Путин и Абэ осудили ядерные испытания в КНДР

Запуск баллистической ракеты и ядерное испытание в КНДР создают серьезную угрозу миру и безопасности во всем регионе, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Слова главы государства в четверг, 7 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы решительно осудили пуск северокорейской ракеты средней дальности, которая 28 августа пролетела над территорией Японии, а также новое ядерное испытание, проведенное 3 сентября», — сказал российский лидер.

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Путин снова подчеркнул, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове должно происходить только политико-дипломатическими средствами: «Прежде всего необходимо снизить общую напряженность, а затем наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами».

Ранее в четверг российский президент выразил уверенность, что ситуация с ядерными испытаниями в Северной Корее не дойдет до крупномасштабного конфликта с применением средств массового уничтожения.

Накануне в ходе переговоров с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином на полях ВЭФ Путин заявил, что Москва не признает ядерный статус Северной Кореи и последовательно осуждает пуски ракет. При этом он подчеркнул, что санкционный путь неэффективен.

3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. По данным японских военных, была взорвана бомба тротиловым эквивалентом в 160 килотонн.