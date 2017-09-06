Трамп не исключил военных мер в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп не исключил военных мер в отношении Северной Кореи. Он заявил, что подобное развитие событий «не является первоочередным выбором», — передает Reuters.

Рассказывая о проведенном телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп отметил, что его китайский коллега «хотел бы что-нибудь сделать для разрешения кризиса на Корейском полуострове». «Посмотрим, как будут развиваться события. Мы не будем мириться с тем, что происходит в Северной Корее», — подчеркнул глава Белого дома.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Ранее 6 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не признает ядерный статус Пхеньяна. Он указал на то, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и создает угрозу безопасности в регионе.

3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По данным японских военных, была взорвана бомба с тротиловым эквивалентом в 160 килотонн. В тот же день Москва осудила испытание, назвав его «демонстративным пренебрежением» требований резолюций СБ ООН.

