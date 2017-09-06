Путин подтвердил непризнание Россией ядерного статуса КНДР

Москва не признает ядерный статус Пхеньяна. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 6 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус КНДР», — сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и создает угрозу безопасности в регионе. Москва, напомнил Путин, осудила последние пуски ракет в республике.

При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что решить северокорейскую проблему санкциями невозможно, призвав не «поддаваться эмоциям и [не] загонять Северную Корею в угол».

Накануне, 5 сентября, Путин заявил о неэффективности санкционных ограничений в адрес Северной Кореи. «Да они траву будут есть, но не откажутся от этой [ядерной] программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», — подчеркнул он.

3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По данным японских военных, была взорвана бомба с тротиловым эквивалентом в 160 килотонн. В тот же день Москва осудила испытание, назвав его «демонстративным пренебрежением» требований резолюций СБ ООН.