Глава Приморья рассказал о плане на случай обострения конфликта с КНДР

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский призвал жителей региона не сеять панику, говоря о возможном обострении конфликтной ситуации на Корейском полуострове. Такое заявление он сделал во вторник, 5 сентября, в рамках Восточного экономического форума, передает «Интерфакс».

«Могу всех успокоить. Планы (по обеспечению безопасности населения — прим. «Ленты.ру») существуют, они носят закрытый (...) общий характер — от всех угроз, не только со стороны потенциальных», — сказал Миклушевский.

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Приморский край — единственный российский регион, имеющий границу с КНДР. 3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. В ряде населенных пунктов Приморья ощущались подземные толчки силой до двух баллов. Приморские метеорологи отчитались, что радиационный фон в крае не изменился, уточняет агентство.

Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

В ночь на 29 августа КНДР запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в 1180 километрах от мыса Эримо острова Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров. В Пхеньяне назвали этот пуск прелюдией к нанесению удара по американскому острову Гуам. Совбез ООН признал ракетные испытания КНДР угрозой мировому сообществу.