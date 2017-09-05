Путин поведал о готовности жителей КНДР есть траву ради ядерной программы

Санкционные ограничения в адрес Северной Кореи неэффективны и бесполезны, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы саммита БРИКС в китайском Сямэне, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Да они [в КНДР] траву будут есть, но не откажутся от этой [ядерной] программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», — сказал российский лидер, подчеркнув, что единственный способ решения проблем с республикой — диалог.

Он назвал нелепыми просьбы к Москве поддержать новые ограничения против Северной Кореи, при том что РФ включают в тот же санкционный список. «Это делают люди, которые путают Австрию с Австралией (так ранее во время пресс-конференции Владимир Путин назвал представителей Вашингтона — прим. «Ленты.ру»), а потом идут к своему президенту и говорят: "Теперь давайте уговорите Россию, чтобы они сами ужесточали санкции"», — отметил глава государства.

Вместе с тем он сказал, что российские власти не планируют «обижаться, дуть губы и хихикать на этот счет». Москва уверена, что санкционный режим неэффективен, подчеркнул Путин и напомнил о гуманитарном вопросе. «Как бы мы ни воздействовали на Северную Корею, курс Северной Кореи от этого не изменится, а страдания миллионов людей могут многократно быть увеличены», — добавил российский президент.