Москва обратится в суд после лишения права распоряжаться своим имуществом в США

Москва обратится в международный суд в связи с лишением ее права распоряжаться своей дипломатической собственностью в США. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на конференции по итогам визита на саммит БРИКС в Китай. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Посмотрим, как работает их хвалебная судебная система», — сказал российский лидер.

Он отметил, что Вашингтон был вправе сократить количество дипучреждений РФ, однако сделано это было в хамской манере. При этом Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой возможность принять решение о сокращении американских дипмиссий в России на 155 сотрудников для полного паритета, но пока не будет этого делать.

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3 сентября основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, написал в своем Twitter, что дипмиссии РФ, находящиеся на территории Соединенных Штатов, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, неприкосновенны.

31 августа США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в РФ.

Вечером 2 сентября представители американских властей провели в торгпредстве России в Вашингтоне обыск. Торгпред Александр Стадник заявил, что рассматривает эти действия как рейдерский захват и нарушение международных конвенций. В Госдепартаменте, в свою очередь, назвали произошедшее «обходом» и «инспекцией».