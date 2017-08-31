США потребовали за два дня закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско

США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 31 августа, письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, его цитирует ТАСС.

Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.

Отмечается, что ранее Вашингтон полностью выполнил предписание Москвы сократить численность американского дипперсонала в РФ и в настоящее время между странами установился паритет по дипприсутствию. «При этом, несмотря на то, что не будет паритета в количестве используемых дипломатами и консульствами зданий, мы решили дать возможность российской стороне продолжить использовать некоторые здания, так как стремимся остановить ухудшение в наших отношениях», — добавила Науэрт.

23 августа была приостановлена выдача россиянам неиммиграционных виз в США. Решение было связано с требованием Москвы ограничить число сотрудников дипмиссии, выдвинутым в связи с американскими сакциями. 1 сентября процедура выдачи документов в Москве будет восстановлена, но в консульствах в других городах этого не произойдет.

Также Москва запретила американским дипломатам использовать дачу в Серебряном Бору.

В декабре 2016 года 35 российских дипломатов были высланы из США. Российская дипмиссия при этом лишилась двух резиденций.