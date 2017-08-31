Российский посол в США рассказал о предстоящей миссии

Новый посол России в США Анатолий Антонов видит своей задачей выправить отношения между двумя странами и донести до американцев, что нужно не враждовать, а взаимодействовать на партнерской основе в обоюдных интересах. Об этом он заявил «Коммерсанту».

«Буду работать спокойно, профессионально, открыто, пытаясь вместе с коллегами в Москве и Вашингтоне стабилизировать, а затем и выправить российско-американские отношения», — отметил он, добавив, что важно добиться, чтобы связи между двумя странами были равноправными, прагматичными, взаимоуважительными и взаимовыгодными.

«Буду стремиться донести до американцев, что мы не враги, а должны быть партнерами во благо интересов России и США», — подчеркнул посол.

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По словам Антонова, он едет в Вашингтон с рабочим настроем. Главной задачей посла он назвал обеспечение и защиту интересов своего государства. «Он должен быть готов выполнять ее в любых условиях, вне зависимости от того, как складывается ситуация в межгосударственном диалоге со страной пребывания», — отметил дипломат.

Антонов констатировал, что российско-американские отношения в последние несколько лет серьезно деградировали из-за действий предыдущей администрации США, которая целенаправленно разрушала создававшийся долгое время фундамент сотрудничества. «Как не раз говорил президент Владимир Путин, это не наш выбор. Мы всегда были заинтересованы в конструктивном взаимодействии с Вашингтоном по всей двусторонней и международной повестке дня», — отметил посол.

Антонов напомнил, что настрой нового президента США Дональда Трампа на оздоровление российско-американских связей, обозначенный им еще в период избирательной кампании, в Москве восприняли позитивно. «Но добиться улучшения атмосферы и тем более качества двусторонних связей можно, только если совместная работа будет выстраиваться на основе фундаментальных принципов равноправия, реального уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга, без попыток шантажа и навязывания своей воли», — подчеркнул он.

Кандидатура Антонова на должность посла в США была одобрена 18 мая. Он сменит на этом посту Сергея Кисляка, который завершил свою миссию в Вашингтоне 22 июля. В настоящее время функции временного поверенного в делах России в США выполняет советник-посланник Денис Гончар.