Кисляк пристыдил CNN и предрек трудные времена в отношениях России и США

Бывший посол России в США Сергей Кисляк дал интервью CNN, в котором раскритиковал телеканал за обвинения в вербовке российским дипломатическим корпусом людей из окружения американского президента Дональда Трампа, а также предсказал трудные времена в отношениях Москвы и Вашингтона.

В ходе разговора журналист CNN спросил Кисляка об обвинениях в шпионаже и вербовке им персоналий из команды Трампа. Дипломат указал, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований. «Вам должно быть стыдно, потому что CNN — это компания, продолжающая указывать на эти обвинения. Это бред», — сказал Кисляк.

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Также бывший посол России в Вашингтоне считает, что отношения между странами будут трудными из-за антироссийских санкций, принятых США. «И это произойдет не по нашей вине, а из-за динамики американской политики», — указал Кисляк. Он добавил, что из-за санкций возможностей для нормализации отношений Москвы и Вашингтона практически не остается. «Санкции — это инструмент, демонстрирующий антироссийский настрой США»,— сказал Кисляк.

Сергей Кисляк занимал должность посла России в США с 2008 по 2017 год. Он завершил свою миссию в Вашингтоне 22 июля, а 21 августа был формально освобожден от своих обязанностей и снят с должности постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне. В тот же день послом России в США был назначен Анатолий Антонов.