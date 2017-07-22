Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне

Посол России в США Сергей Кисляк в субботу, 22 июля, завершил свою миссию в Вашингтоне. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин

«До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник-посланник Денис Владимирович Гончар», — рассказал он.

Накануне возвращения Кисляка в Россию, 21 июля, в дипмиссии прошел прощальный прием для коллег и друзей. Дипломат попрощался с проживающими в США соотечественниками и пожелал им всего самого доброго.

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18 июля «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Кисляк может быть делегирован в Совет Федерации после сентябрьских выборов.

18 мая кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла в США одобрил комитет Госдумы по международным делам, а через четыре дня — профильный комитет Совфеда.

66-летний Сергей Кисляк был послом России в США с 2008 года.

