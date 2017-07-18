Источники узнали о переходе Кисляка в Совфед

Посол России в Соединенных Штатах Сергей Кисляк может быть делегирован в Совет Федерации после сентябрьских выборов. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Вопрос о трудоустройстве Сергея Кисляка после того, как он покинет пост посла РФ в США и вернется в Москву, практически решен», — сказал собеседник агентства.

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Он утверждает, что с «большой долей вероятности» дипломата включит в список кандидатов на сенаторское кресло временно исполняющий обязанности глав одной из национальных республик (10 сентября губернаторские выборы пройдут в 16 субъектах Федерации, в том числе Бурятии, Карелии и Удмуртии — прим. «Ленты.ру»).

Ранее во вторник о переходе Кисляка в Совфед сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Газета отмечает, что он, как обладатель ранга чрезвычайного и полномочного посла, освобожден от ценза оседлости (кандидаты на пост сенаторов должны прожить в регионе, от которого выдвигаются, 20 лет в совокупности или не менее пяти лет перед избранием).

14 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кисляку приходится работать в условиях «натуральной травли».

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Двумя днями ранее «Известия» писали, что Кисляк вернется в Москву 22 июля. 18 мая кандидатуру замглавы российского внешнеполитического ведомства Анатолия Антонова на должность посла в США одобрил комитет Госдумы по международным делам Госдума, а через четыре дня — профильный комитет Совфеда.

«Коммерсантъ» тогда писал, что Кисляк после ухода с должности посла может занять должность руководителя Бюро по борьбе с терроризмом, новой структуры в рамках ООН. Однако 21 июня стало известно, что этот пост достался Владимиру Воронкову.

Сергей Кисляк является послом России в США с 2008 года.